Frankfurt am Main - Der Euro ist am Freitag im Aufwind. Zur Mittagszeit notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf zuletzt 1,2272 USD bzw. 1,1745 CHF. Dies nach Kursen von 1,2261 bzw. 1,1735 in den Morgenstunden. Gegenüber dem Stand vom Vorabend fällt der Anstieg noch deutlicher aus.

Das Währungspaar EUR/CHF bleibt in einem Aufwärtstrend, wie die Devisenexperten von Morgan Stanley schreiben. Sie prognostizieren einen weiteren Anstieg bis auf 1,28 CHF im zweiten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...