Die Krise in Venezuela und die damit verbundenen Produktionsrückgänge verknappen die Versorgung der Rohölmärkte und treiben die Preise nach oben.

Produktionsrückgänge im krisengeschüttelten Venezuela verknappen der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge die Versorgung der Rohölmärkte. Die Entwicklung in dem südamerikanischen Opec-Land habe mit dazu beigetragen, dass die Ölpreise mit 70 Dollar pro Barrel Anfang Januar den höchsten Wert seit drei Jahren erreicht hätten, teilte die IEA am Freitag mit. Im vergangenen Jahr habe es in Venezuela ...

Den vollständigen Artikel lesen ...