Auf der abgelegenen "Galgeninsel" im Bodensee stirbt Johannes Leitner durch einen Kopfschuss. Die Kugel stammt aus der Dienstwaffe von Ermittlerin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten), die bewusstlos neben dem Leichnam liegt. Zeiler muss sich im Thriller "Die Toten vom Bodensee - Der Wiederkehrer" am Montag, 22. Januar 2018, 20.15 Uhr, ihrer Vergangenheit stellen. Das Verhältnis zu ihrem Kollegen Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ist dadurch zunehmend belastet. In weiteren Rollen spielen im sechsten Fall des grenzübergreifenden Ermittlerduos Hary Prinz, August Schmölzer, Peter Kremer, Stefan Pohl, Stefanie Stappenbeck und andere. Inszeniert wurde der Fernsehfilm der Woche von Hannu Salonen nach dem Drehbuch von Timo Berndt.



Außerhalb ihrer Arbeitszeit war Hannah Zeiler Johannes Leitner gefolgt und brutal niedergeschlagen worden. Die Ermittlerin hatte vermutet, der Tote könne ihr Aufschluss über das Schicksal ihres Vaters geben, dessen Leiche nach dem verhängnisvollen Bootsunglück in ihrer Kindheit nie gefunden wurde. Während ihr Kollege Micha Oberländer überzeugt ist, dass Leitner ermordet wurde, hält Hannahs früherer Mentor und Freund ihres Vaters, Ernst Gschwendner (August Schmölzer), einen Selbstmord für wahrscheinlicher. Im Zuge der Ermittlungen mehren sich die Anzeichen, dass Hannah Zeilers Vater noch am Leben sein könnte. Micha Oberländer muss eine folgenschwere Entscheidung treffen, die Hannahs Leben für immer verändern wird.



