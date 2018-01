Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Das erste Quartal 2018 dürfte das schwächste in diesem Jahr sein für die Windkrafttochter von Siemens, schrieb Analyst David Vos in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine Schätzungen für das Gesamtjahr lägen um ein Fünftel unter den nicht länger zeitgemäßen Konsensprognosen. Kurzfristig gebe es keinen Anlass für eine veränderte Stimmung zu der Aktie./bek/ag Datum der Analyse: 19.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0080 2018-01-19/13:23

ISIN: ES0143416115