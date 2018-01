BASF, Autoaktien und Versicherer treiben den Dax. Doch in Amerika braut sich für die Aktienmärkte eine neue Gefahr zusammen: Die Kurse an der Wall Street verlieren die Bodenhaftung. Womit Anleger rechnen sollten.

Es klingt paradox, aber das größte Risiko für die Börsen entsteht derzeit ausgerechnet am bisher stärksten Aktienmarkt, dem amerikanischen. Der Grund dafür ist weniger der mögliche Shutdown der öffentlichen Ausgaben wegen des Haushaltsstreits. Den gab es in dieser Art in den vergangenen Jahren immer wieder. Und selbst wenn einmal die Grenze der Finanzierung überschritten sein sollte, bricht weder die Welt noch die US-Wirtschaft zusammen, sondern Ausgaben verzögern sich erst einmal um einige Tage. In der Regel findet dann früher oder später wieder eine Einigung statt.

Kritischer für Anleger sind die Überhitzungssignale vom US-Aktienmarkt. Seit der Dow im Mai seine jüngste, mittelfristige Kletterpartie begonnen hat, wurden die Kursschübe nach oben immer dynamischer. Für den Anstieg von 25.000 auf 26.000 Punkte hat der Markt nur noch acht Tage gebraucht. Der Abstand zur stramm steigenden 200-Tage-Linie beträgt mittlerweile 16 Prozent. In der Hausse vor der Finanzkrisenbaisse waren es zehn Prozent. Nur einmal, vor der Jahrtausend-Rally, weitete sich dieser Abstand auf 18 Prozent.

In beiden Fällen, 1999/2000 und 2007, brach der Dow Jones nicht von einem Tag auf den anderen zusammen. Am Ende der Jahrtausendrally dauerte es fast zwei Jahre, bis der Dow Jones nach unten wegrutschte. Schon vorher allerdings kam es zu heftigen Marktschwankungen von 15 bis 20 Prozent innerhalb weniger Wochen.

Für solche Korrekturen braucht es keine äußeren Einflüsse. Die Kursrückschläge entstehen als Folge der vorangegangenen Überhitzung. ...

