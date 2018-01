Die hohe Durchflussrate mit einem Cv-Wert bis zu 4,5 erübrigt den Einbau von Schnellentlüftungs- oder Vorsteuerventilen mit Booster. Durch seinen einfachen Aufbau eignet sich das Ventil für die Nachrüstung in existierenden Anlagen und lässt sich flexibel an individuelle Anwendungen anpassen. Das Magnetventil ist für Armaturgeschwindigkeiten von 2 bis 120 s geeignet und lässt sich in einem Temperaturbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...