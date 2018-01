Kaum ein Thema polarisiert Anleger und Investoren so sehr wie die Kryptowährung Bitcoin. Allein in den letzten vier Wochen stieg und fiel der Kurs an manchen Tagen um 30 Prozent (!). Wer nicht den Weg über eine Bitcoin-Börse gehen möchte, kann auch über Partizipationszertifikate profitieren, zum Beispiel mit dem Papier VN5MJG. Doch die mahnenden Stimmen mehren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...