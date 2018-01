BERLIN (Dow Jones)--Zwei Tage vor dem Sonderparteitag hat SPD-Chef Martin Schulz seine Partei vor einer Absage an die Große Koalition gewarnt. "Dann würde es zu Neuwahlen kommen, und zwar ziemlich rasch", sagte Schulz in der aktuellen Ausgabe des Spiegel. Auch die Sozialdemokraten müssten dann mit einer Abfuhr rechnen. "Wenn es den Parteien nicht gelingt, mit den Mehrheiten im Bundestag eine Regierung zu bilden, würden sie von den Wählern abgestraft", so der SPD-Vorsitzende. Er verteidigte die Ergebnisse der Sondierungen mit CDU und CSU, weil es gelungen sei, große Teile des Wahlprogramms hineinzuschreiben.

In der Partei rumort es vor dem Parteitag in Bonn gewaltig. Der Parteinachwuchs von den Jusos wirbt für ein Nein zu einer Fortsetzung der Koalition mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Teile des linken Flügels wollen das auch.

In dem Interview dämpfte der 62-Jährige gleichzeitig Erwartungen, es könnten in den Koalitionsverhandlungen Änderungen an der Sondierungsvereinbarung mit der Union erzielt werden. "Wir wollen ja auch nicht, dass die andere Seite Dinge infrage stellt, die wir erstritten haben", erklärte er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 07:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.