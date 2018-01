Das Bestreben der US-Regierung, tief in den europäischen Datenschutz einzugreifen, zieht immer weitere Kreise. Nachdem die Bundesregierung Bedenken angemeldet hatte, schaltet sich nun die Digitalwirtschaft in Europa ein.

Die US-Regierung strebt nach einem globalen Zugriffsrecht auf digitale Daten. Die deutsche Wirtschaft hatte bereits in Washington interveniert. Und auch Vertreter der der Bundesregierung hatten massive Bedenken geäußert. Jetzt schalten sich zahlreiche europäische Digitalverbände ein, darunter der deutsche IT-Branchenverband Bitkom.

"Ein direkter Zugriff von US-Behörden auf Personendaten aus Europa ist unvereinbar mit europäischem Datenschutzrecht", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Deutschland und die EU müssen gerade auch im Hinblick auf den Umgang mit Daten ihre Souveränität erhalten und stärken."

Der Bitkom wandte sich mit seinen Bedenken gemeinsam mit 37 weiteren europäischen Verbänden in einem sogenannten Amicus-Brief direkt an den Obersten Gerichtshof der USA. Ein solches Schreiben ermöglicht Unbeteiligten die Stellungnahme in einem Rechtsstreit in den USA. Der Supreme Court muss in den kommenden Monaten einen der brisantesten Fälle der vergangenen Jahre entscheiden. Für den 27. Februar ist eine mündliche Anhörung angesetzt. Auf dem Spiel steht der europäische Datenschutz, Grundlagen der ökonomischen Zusammenarbeit mit den USA, sogar die Zukunft des offenen Internets.

Die amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft erhebt Anspruch auf alles, was auf Servern von US-Unternehmen gespeichert ist - auch wenn sich diese Server nicht auf amerikanischen, sondern etwa auf europäischen Boden befinden. Konkret geht es um Daten eines mutmaßlichen Drogendealers. Microsoft war 2013 aufgefordert worden, sämtliche E-Mails des Verdächtigen an die US-Behörden herausgeben. Microsoft gewährte den Strafverfolgern allerdings nur Einsicht in die Daten, die in den USA gespeichert waren. Der Zugriff auf ein E-Mail-Konto in Irland wurde verweigert.

In einem ersten ...

