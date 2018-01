Vor dem SPD-Parteitag appellieren die Befürworter einer großen Koalition an die Delegierten. Ralf Stegner kündigt bei einer neuen "GroKo" eine härtere Gangart der SPD an.

Zwei Tage vor dem SPD-Parteitag warnen Befürworter von Koalitionsverhandlungen vor schwerwiegenden Folgen einer Ablehnung für Europa, Deutschland und die Sozialdemokratie. Mit einem generationen- und flügelübergreifenden Appell wandten sich Politiker aus Bund und Ländern am Freitag an die Delegierten und forderten sie zu einem Ja zu Verhandlungen auf. Auch Europas Sozialdemokraten und Sozialisten dringen nach den Worten des Generalsekretärs der sozialdemokratischen Parteienfamilie in Europa (SPE), Achim Post, auf ein "Ja". SPD-Chef Martin Schulz warnte seine Partei unterdessen vor den Gefahren von Neuwahlen, sollte er sich mit seiner Linie nicht durchsetzen.

Bei einer Ablehnung von Koalitionsverhandlungen würde es ziemlich rasch zu Neuwahlen kommen, sagte Schulz dem "Spiegel". Die SPD müsse dann mit einem schlechteren Ergebnis rechnen. "Wenn es den Parteien nicht gelingt, mit den Mehrheiten im Bundestag eine Regierung zu bilden, würden sie von den Wählern abgestraft." Zudem müsse die SPD in dem Fall mit einem Programm in den Wahlkampf ziehen, das in großen Teilen mit dem Sondierungsergebnis identisch sei.

Der SPD-Vorsitzende unterstrich, er sei in die Politik gegangen, um zu gestalten. "Ich will nicht, dass die Altenpflegerin vier Jahre auf bessere Arbeitsbedingungen wartet, nur damit sich die SPD wohlfühlt." Zugleich dämpfte Schulz Erwartungen, es könnten in den Koalitionsverhandlungen Änderungen an der Sondierungsvereinbarung mit der Union erzielt werden. Die SPD werde im Rahmen der Koalitionsverhandlungen aber noch viele Themen ansprechen, die den Sozialdemokraten ...

