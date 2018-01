Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.805,20 +0,32% +4,83% Euro-Stoxx-50 3.647,19 +0,73% +4,09% Stoxx-50 3.251,65 +0,38% +2,32% DAX 13.416,12 +1,01% +3,86% FTSE 7.722,77 +0,28% +0,17% CAC 5.520,52 +0,47% +3,91% Nikkei-225 23.808,06 +0,19% +4,58% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,41 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,42 63,95 -0,8% -0,53 +5,0% Brent/ICE 68,66 69,31 -0,9% -0,65 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.334,60 1.328,18 +0,5% +6,43 +2,4% Silber (Spot) 17,06 16,95 +0,7% +0,11 +0,8% Platin (Spot) 1.013,45 1.002,00 +1,1% +11,45 +9,0% Kupfer-Future 3,21 3,19 +0,8% +0,03 -2,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Sorgen um eine weiter drohende Haushaltssperre in den USA scheinen die Anleger in den Hintergrund zu drängen, nachdem dies am Vortag noch die Indizes belastet hatte. Um eine Haushaltssperre zu verhindern, hat das US-Repräsentantenhaus zwar wie erwartet für eine Übergangslösung im Streit um den Haushalt gestimmt. Das Gesetz muss allerdings noch den Senat passieren und da drohen einige Senatoren der Demokraten mit einer Blockade. Daher könnte sich die Rekordjagd an der Wall Street wieder fortsetzen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich, es wird lediglich die Verbraucherstimmung der Universität Michigan für den Januar in erster Lesung bekannt gegeben. Negative Indikationen gibt es dagegen von der Berichtssaison. Hier haben die am Vortag nach der Schlussglocke veröffentlichten Geschäftszahlen von IBM und American Express enttäuscht. Für beide Aktien geht es vorbörslich nach unten. Für etwas Druck sorgt der schwelende US-Haushaltsstreit auf den Dollar. Im Gegenzug geht es für den Euro wieder kräftiger nach oben. In der Spitze lag er nur knapp unter der Marke von 1,23 Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 95,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftig aufwärts geht es am Freitagmittag mit Europas Börsen. Der DAX überspringt dabei sogar die Marke von 13.400 Punkten und liegt nur knapp unter seinem Jahreshoch. Denn an den Märkten setzt sich immer mehr die Bereitschaft durch, den Konjunkturaufschwung auch in Form steigender Aktienkurse einzupreisen. Als hilfreich hatten sich dabei die überraschend starken Quartalszahlen von BASF gezeigt, die erneut unterstrichen, wie stark die Konjunktur im Chemie-Sektor läuft. Auch wird der steigende Euro immer weniger als Risiko gesehen. Er wird dagegen als inflationsdämpfend gegenüber dem steigenden Ölpreis gewertet. Dafür hatten die Aussagen diverser EZB-Mitglieder wie Vizechef Constancio am Mittwoch gesorgt. Der kleine Verfalltag an Europas Terminbörsen sorgt daneben für Eindeckungen bei Leerverkäufern von Optionen und damit eine freundliche Tendenz. Nach den überraschend guten BASF-Zahlen haben viele Analysten die Kursziele nach oben genommen und treiben die Aktie um 2,4 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Der Chemie-Branchen-Index steigt um 0,7 Prozent. Für Lanxess geht es um 1,2 Prozent hoch, für Covestro um 2 Prozent. Thyssenkrupp legen 3,7 Prozent zu angesichts positiver Aussagen von der laufenden Hauptversammlung geschaut. Stark unter Druck stehen dagegen Ceconomy mit 12 Prozent Minus nach enttäuschenden Ergebnissen zum Weihnachtsquartal. Bei Software AG geht es 2 Prozent nach oben, die Darmstädter haben mitgeteilt, dass sich die US-Steuerreform ab diesem Jahr deutlich positiv auf den Gewinn je Aktie auswirke.

++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:21 Uhr Do, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2258 +0,02% 1,2256 1,2239 +2,0% EUR/JPY 135,77 -0,03% 135,81 135,80 +0,4% EUR/CHF 1,1755 +0,22% 1,1729 1,1741 +0,4% EUR/GBP 0,8836 +0,21% 0,8818 1,1345 -0,6% USD/JPY 110,76 -0,05% 110,82 110,98 -1,7% GBP/USD 1,3872 -0,19% 1,3899 1,3885 +2,7% Bitcoin BTC/USD 11.908,22 +5,11% 11.509,00 11.856,22 -17,10

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Kursgewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Die Aufschläge fielen aber gering aus. Nach einem verhaltenen Start kam ein zumindest leicht positiver Impuls aus den USA. Dort hat das US-Repräsentantenhaus für eine Übergangslösung im Haushaltsstreit gestimmt. Um eine ab Mitternacht in den USA drohende Haushaltssperre zu verhindern, muss aber auch der Senat noch zustimmen. Die drohende Schließung von US-Behörden hatte zuletzt die Stimmung etwas belastet. In Tokio ging es um 0,2 Prozent nach oben auf 23.808 Punkte. Nicht nur dort richteten sich die Blicke auf das am Montag beginnende Treffen der japanischen Notenbank. Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, dass diese allmählich ihren expansiven Kurs etwas verlangsamen könnte. In Schanghai fiel das Plus etwas größer aus. Dort hatten die Anleger erstmals die Chance, auf die etwas besser als erwarteten Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2017 zu reagieren. Auf Taiwan markierte der Taiex mit einem Anstieg um 0,7 Prozent erneut ein 28-Jahreshoch. Hier kam Unterstützung vom Schwergewicht Taiwan Semiconductor. Dessen Kurs zog 2,8 Prozent an in Reaktion auf im Rahmen der Erwartungen liegende Viertquartalszahlen. Doch habe das Unternehmen mit einem freundlichen Margenausblick aufgewartet, so Analysten. Die Börse in Sydney schloss dagegen leicht im Minus. Die Börsenwoche dort war damit die schwächste seit Mitte November mit einem Minus von 1,1 Prozent. Erneut belasteten Abgaben bei Werten aus dem Energie- und Rohstoffsektor. Marktbeobachter erklärten das mit Sorgen, dass der Ölmarkt zuletzt überkauft gewesen sei und hier eine Korrektur drohe.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen weiten sich zum Wochenschluss leicht aus. Dies liegt unter anderem an den global steigenden Renditen an den Anleihenmärkten der vergangenen Tage. Am Primärmarkt ist es noch ruhig, hier könnte das Volumen in der kommenden Woche anziehen. Eine neue Ära scheint beim Zinspread spanischer und deutscher Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren begonnen zu haben. Der Spread fiel unter die lange Zeit geltende Unterkante von 100 Basispunkten und notiert nunmehr bei nur noch 94. Die Anleihestrategen der Rabobank verweisen dabei auf die Entwicklung im Fünfjahres-CDS, der auf dem niedrigsten Stand seit 2008 notiert. Für den Abend steht die Rating-Entscheidung von Fitch zu Spanien auf der Agenda, allerdings wird hier mit keiner Änderung gerechnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Sturmtief verursacht Millionenschäden am Schienennetz der Bahn

Das Sturmtief "Friederike" hat das Schienennetz der Deutschen Bahn am Donnerstag hart getroffen. Wie der Staatskonzern mitteilte, hat es an über 200 Streckenabschnitten Beschädigungen in Millionenhöhe hinterlassen.

Die Deutsche Bahn hatte den Fernverkehr am Donnerstag wegen des Sturms bundesweit eingestellt. "Die Entscheidung, die Sicherheit unserer Fahrgäste und Mitarbeiter über alles zu stellen, war richtig", sagt Berthold Huber, DB-Vorstand Personenverkehr, laut Mitteilung.

Uniper-Aktionäre ignorieren Fortum-Offerte

Die Aktionäre von Uniper hat das Angebot des Stromkonzerns Fortum kalt gelassen. Wie das finnische Unternehmen mitteilte, sind ihm zum Ende der Ablauffrist am Dienstag zusätzlich zum Anteil der Uniper-Mutter Eon nur 0,28 Prozent der Aktien angedient worden. Der Eon-Aufsichtsrat hatte Anfang Januar beschlossen, den verbliebenen Anteil von 46,65 Prozent an der Kraftwerkstochter an die Finnen zum Preis von 22 Euro je Aktie zu verkaufen. Insgesamt kommen sie nun in den Besitz von 46,93 Prozent an dem Düsseldorfer Energieversorger mit 13.000 Beschäftigten.

Bosch will bald über Batteriezellen-Fabrik entscheiden

Bosch will in Kürze seine seit langem angekündigte Entscheidung über eine eigene Batteriezellen-Fertigung treffen. "Eine solche Milliarden-Investition will sehr gut überlegt sein, das hat überhaupt nichts mit Zögern zu tun", sagte Bosch-Chef Volkmar Denner dem Tagesspiegel.

Atlantia will Hochtief mit höherem Abertis-Gebot ausstechen - BöZ

Im milliardenschweren Bieterkampf um Spaniens Autobahnbetreiber Abertis zeichnen sich die nächsten Schritte ab: Der Bieterkonkurrent von Hochtief, die italienische Atlantia-Gruppe, wolle sein Angebot von 16 Milliarden Euro erhöhen, sobald der Hochtief-Konzern seine Offerte über 17 Milliarden von der spanischen Börsenaufsicht CNMV genehmigt bekomme, schreibt die Börsen-Zeitung (BöZ) unter Berufung auf Atlantia-Kreise. Atlantia wollte in der Sache keine Stellungnahme abgeben.

Aktionärsvertreter kritisieren Thyssenkrupp

