Die Aufwärtsbewegung des EUR/USD kam knapp vor der 1,2300 zum Erliegen und so zog sich der Kurs vom Tageshoch um 30-40 Pips zurück. Aktuell findet der Handel um 1,2260 statt, während der Hauptgrund für die jüngste Abwärtskorrektur die moderate Erholung des Greenback zu sein scheint. Trotz der drohenden Stilllegung der US Regierung, steigen die US Anleihenrenditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...