Nach der Veröffentlichung der Daten Großbritanniens konnte der GBP/USD in Richtung 1,3950 steigen, doch die Aufwärtsdynamik kam zum Erliegen und so findet der Handel aktuell unter 1,3900 statt. Das britische Pfund stand am Freitag im Rampenlicht und die Volatilität nahm nach den enttäuschenden Einzelhandelsumsätzen Großbritanniens zu. Anfänglich zog ...

