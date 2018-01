Osnabrück (ots) - Seit dem 1. Dezember 2017 gibt es mit www.edogs.de einen Online-Marktplatz aus dem Haus NOZ MEDIEN, der es sich zum Ziel macht Menschen mit ihren Traumhunden zu verbinden. Entstanden ist das Projekt in Anlehnung an die bereits seit über 15 Jahren erfolgreich auf internationalen Märkten agierende Online-Plattform www.ehorses.de - ein naheliegender Schritt, denn Reiter sind zum Großteil auch Hundebesitzer. Darüber hinaus erweitert sich die Zielgruppe deutlich, denn es gibt zahlreiche Hundehalter, die nicht reiten.



In Abgrenzung zu bestehenden Konkurrenten widmet sich edogs.de voll und ganz den treuen Vierbeinern und verzichtet darauf, das Portal um andere Tierarten zu erweitern. Zusätzlich zu den Inseraten, die in der Basis-Version kostenlos sind, sind zahlreiche spezifische Informationen rund um das Thema Hund und den Kauf in dem zugehörigen Online Magazin zu finden. So wird gewährleistet, dass Interessenten alles, egal ob Vierbeiner, Zubehör und zukünftig Betreuungsangebote für Hunde, gesammelt an einem Ort finden können. Sicherheit und Seriosität beim Hundekauf stehen dabei für edogs.de an erster Stelle. Durch verschiedenste technische Mechanismen, stetige Kontrolle der Inserate sowie Siegelvergabe für sichere Verkäufer geht die Plattform aktiv gegen den illegalen Welpenhandel und sogenannte "Hundevermehrer" vor.



Als Europas führender Pferdemarkt mit einer erfolgreichen Entwicklung vom Start-up zum Grown-up greift ehorses bereits auf eine hohe Expertise in dem Geschäftsfeld Online-Marktplatz für Tiere zurück. Auch optisch ist unverkennbar, dass die beiden Portale zusammengehören. So soll das bereits gewonnene Vertrauen auch auf das neue Portal übertragen werden. Bereits sechs Wochen nach dem Launch von edogs.de füllt sich der Markt mit Inseraten von Hundezüchtern und Vermittlungshunden aus Tierheimen. Und das Geschäftsmodell zeigt jetzt schon Erfolg, denn seit Start wurde jeden Tag durchschnittlich ein Hund erfolgreich über edogs.de vermittelt. Wie auch zu der größeren Schwester ehorses, gehören zu dem erfolgreichen Start der Online Plattform für Hunde eine umfassende Social-Media-Strategie und in regelmäßigen Abständen veröffentlichte Gewinnspiele, um Hund und Halter für edogs zu begeistern.



