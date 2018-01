Das türkische Militär beginnt wie geplant den Einmarsch ins syrische Kurdengebiet. Der Konflikt könnte viele Todesopfer fordern. Die Türkei will ihren Einfluss ausbauen - auch gegenüber den USA. Eine Analyse.

Die türkische Armee hat in der Nacht zu Freitag mit massivem Beschuss kurdischer Dörfer in der syrischen Grenzregion Afrin begonnen. Nach Angaben der Kurdenmiliz YPG schlugen etwa 70 Granaten in mehreren Ortschaften ein. Der türkische Verteidigungsminister Nurettin Canikli sagte, damit habe de facto die seit Tagen angekündigte Offensive gegen die Miliz begonnen. Soldaten hätten die Grenze aber noch nicht überschritten, sagte der Minister laut der Nachrichtenagentur Reuters dem türkischen Fernsehsender AHaber.

Die türkische Führung in Ankara greift damit zum zweiten Mal innerhalb von 18 Monaten direkt in den Syrienkrieg ein. Beim ersten Einmarsch im Grenzgebiet bombte das türkische Militär ein Gebiet von der Größe eines deutschen Bundeslandes frei. Damals starben mehr als 60 türkische Soldaten. Das droht auch diesmal.

Die Gemengelage ist - wie schon lange - komplex und hochexplosiv. Während Russland gemeinsam mit dem Iran den syrischen Staatschef Baschar al-Assad stützt, steht die Türkei seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 auf der Seite der nicht-kurdischen Opposition im Land. Die USA wiederum haben sich mit Rebellen der kurdischen YPG in Syrien zusammengetan.

Um das einst gemeinsame Ziel - nämlich den Islamischen Staat auszurotten - geht es längst nicht mehr. Sondern um Einfluss in einer Region, die geostrategisch wichtig und äußerst fragil ist. Ankara zwingt jetzt die Regierungen in Washington und Moskau, sich auf eine Seite zu schlagen. Am Ende könnte die Rechnung für den türkischen Staatschef Erdogan aufgehen. Russische Truppen haben sich in diesen Stunden schon aus der Region zurückgezogen. Washington droht, den Anschluss zu verlieren.

Die türkische Regierung hat angekündigt, ...

