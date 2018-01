Der Deutsche Gewerkschaftsbund befürchtet Chaos, falls die SPD gegen eine Neuauflage der Großen Koalition stimmen sollte. DGB-Chef Hoffmann gibt sich aber zuversichtlich, "dass es eine klare Zustimmung geben wird."

Im Fall eines Neins der SPD zu einer neuen Großen Koalition erwartet DGB-Chef Reiner Hoffmann "Chaos". Das sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Freitag in Berlin. "Ich gehe davon aus, dass es eine klare Zustimmung geben wird", machte er mit Blick auf den SPD-Parteitag am Sonntag aber deutlich. Auch bei einem Nein der Delegierten zu Koalitionsverhandlungen favorisiere er keine Minderheitsregierung. Falls es zu Neuwahlen komme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...