Mit Untersuchungen an Elfenbein-Artefakten können Wissenschaftler ermitteln, wo und wann Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet wurden. So unterstützen sie die Behörden im Kampf gegen Wilderei.

Mit moderner Analysetechnik versuchen US-Wissenschaftler, der illegalen Elefantenjagd in Afrika Einhalt zu gebieten. Dazu entnehmen sie Proben aus beschlagnahmter Elfenbeinkunst wie Schmuck oder Statuen chinesischer Gottheiten und ermitteln mithilfe der C14-Datierung den Todeszeitpunkt der Tiere. Diese Daten werden mit einer DNA-Datenbank zu Kotproben abgeglichen, um die Hotspots der Wilderei zu ermitteln.

Zwar führen die Erkenntnisse der Wissenschaftler nicht gleich zur Verurteilung der illegalen Elefantenjäger, doch können sie immerhin den Weg eines Stoßzahns nachverfolgen, der einem Elefanten der afrikanischen Savanne gehörte, in Asien zu einer Gottesstatue wurde und schließlich für umgerechnet 59.000 Euro in einem Antiquitätenladen in Manhattan landete.

"Es wird nicht nur für wissenschaftliche Zwecke hilfreich sein, sondern auch, um Menschen von den individuellen Leben der Elefanten zu erzählen, die als Kunstobjekte auf unseren Straßen landen", erklärt Wendy Hapgood vom Wild Tomorrow Fund, der afrikanische Wildtierreservate, Kampagnen gegen die Wilderer und Maßnahmen gegen den Elfenbeinhandel unterstützt.

Für das Projekt wurden Proben aus 21 konfiszierten Statuen, Armreifen und Stoßzähnen entnommen - insgesamt hatte das Elfenbein aus einem Antiquitätenladen in Manhattan einen Wert von umgerechnet 3,7 Millionen Euro. Im August wurde es von einem Gesteinsbrecher im Central Park zerstört. Von Wissenschaftlern der Columbia University

