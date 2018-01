Kanzlerin Merkel wird am Mittwoch zum Weltwirtschaftsforum nach Davos reisen und dort voraussichtlich eine Rede halten. Das Forum findet vom 23. bis 26. Januar statt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Mittwoch zum Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Sie werde dort am Nachmittag voraussichtlich eine Rede halten und am selben Tag wieder abreisen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Der Fokus der Beratungen in Davos liege an dem Tag auf dem Thema Europa, deshalb sei es richtig, dass die Kanzlerin dazu Stellung beziehe. Eine Begegnung mit US-Präsident ...

