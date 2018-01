Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine wegweisende Woche steht vor den Aktienmärkten in Europa. Vor allem beim DAX geht es um nicht weniger als den Sprung auf ein neues Allzeithoch. Denn die kleineren Indizes wie MDAX, SDAX und TecDAX haben es ihm bereits vorgemacht. Damit beginnen die Märkte nun endlich den Konjunkturboom zu honorieren, der seit Monaten von vielen Anlegern ungläubig betrachtet wird. Ein Sprung auf ein neues DAX-Hoch dürfte dann schnell zu Anschlusskäufen von Investoren führen, die bislang nur an der Seitenlinie gestanden haben. Kursziele um 13.800 Punkte im DAX dürften dann schnell erreicht werden.

Konjunkturboom endlich eingepreist - Inflation kein Problem

Denn dass die Konjunktur in Europa brummt, war allen Anlegern bewusst - nur war kaum einer bereit, entsprechend dafür in Form höherer Aktienkurse zu zahlen. Gerade bei professionellen Anlegern überwog immer wieder der Hinweis auf die Risikofaktoren, nämlich steigende Inflation und ein zu hoher Euro. Beide Risikofaktoren sind aber seit vergangenem Mittwoch Geschichte. Denn mit Vorlage der deutschen und europäischen Inflationsdaten für Dezember war klar, dass sich kein Inflationsdruck aufbaut. Zumindest im einmonatigen Zeitfenster bis zur Vorlage neuer Daten zur Inflation dürfen nun die Gewinnschätzungen für die Einzelunternehmen ohne notwendige Inflationsabschläge gespielt werden.

Solange es kein Störfeuer von den Konjunkturdaten in der kommenden Woche gibt, dürfte die Konjunkturstory ungefiltert auf die Märkte durchschlagen und sie nach oben treiben. Hier stehen der Ifo-Index, zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus und besonders am Freitag das US-BIP zum vierten Quartal im Blick.

EZB im Fokus - Steigender Euro langsam positiv gesehen

Auch der steigende Euro wird immer weniger als Risiko gesehen. Er hatte für eine extreme Underperformance des DAX gegenüber den US-Börsen gesorgt. Mittlerweile betrachtet man ihn als inflationsdämpfend gegenüber dem steigenden Ölpreis. Zudem hatten Aussagen diverser EZB-Mitglieder wie Vizechef Constancio am vergangenen Mittwoch klar gemacht, dass Zinserhöhungen nicht auf der Agenda stehen. Wird dies auf der EZB-Sitzung kommenden Donnerstag auch offiziell betont, sollte die Kursrally weitergehen.

Und angesichts des Konjunkturbooms in Europa finden sich aber immer mehr Marktteilnehmer damit ab, dass ein Euro um 1,25 Dollar einfach angemessen ist. Die Chancen sind damit gut, dass sich der Aufschwung nun auch auf die ganze Breite bei Europas Aktien ausdehnen könnte. Bislang waren zumeist nur die extrem konjunktursensiblen Branchen vorn, so die Rohstoff- und Autoaktien, dank überraschend starker Zahlen von BASF jetzt auch die Chemie-Werte. Nun deutet der marktbreite Stoxx-600-Index mit dem Sprung über 400 Punkte einen Ausbruch nach oben an. Da dies nach einer einjährigen Konsolidierung stattfände, könnte auch eine entsprechend langfristige Aufwärtsbewegung folgen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 07:38 ET (12:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.