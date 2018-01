Kapitalmarktexperte Christoph Zwermann stellt die Finanz-Chancen des Jahres 2018 vor. Gerade Märkte am Rande Europas werden spannend. Und auch Russland hat laut dem Experten Nachhol-Potenzial. Welche Anlageklassen 2018 außerdem interessant sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Kapitalmarktexperte Christoph Zwermann von Zwermann Financial mit Moderatorin Johanna Claar die Erwartungen an die Notebanken und deren Auswirkungen auf den Aktien- und Devisenmarkt. Und was im Jahr 2018 dem Bitcoin bevor steht.