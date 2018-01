Berlin (ots) - Mit »Die Unendlichkeit« veröffentlicht die Band Tocotronic nach 25 Jahren Bandgeschichte in wenigen Tagen ihr neues, »autobiografisches« Album. Für den Sänger und Gitarristen der Gruppe, Dirk von Lowtzow (46), ist das Album nicht nur eine Erinnerung an seine Jugend, die durch RAF-Fahndungsplakate und Friedensbewegung bestimmt war, sondern auch eine Auseinandersetzung mit einer immer rasanteren politischen Entwicklung. "Als das Album in der Vorproduktion war, da hat noch niemand daran gedacht, dass z.B. Herr Trump überhaupt Präsident würde werden können", so von Lotzow im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Seine heutige politische Haltung würde er mit einem Wort beschreiben: "Anti-identitär". Er selbst sei seit mehr als zehn Jahren Mitglied von Pro Asyl. "Deren Arbeit muss man unterstützen. Das Recht auf Asyl, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das ist eins der brennendsten Themen, leider auch der Gegenseite. Um so schlimmer finde ich es, wenn dann von linken oder linksliberalen Leuten gesagt wird: Man muss mit Rechten reden."



Die Rockband Tocotronic wurde 1993 in Hamburg gegründet. Der Bandname ist abgeleitet von einer japanischen Spielkonsole namens Tricotronic, einem Vorgänger des Game Boy.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722