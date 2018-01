NVIDIA (WKN:918422) war 2017 einer der größten Gewinner an der Börse und verzeichnete einen Anstieg von 82 %, da die Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren (GPUs) dank ihrer Verwendung in aufstrebenden Anwendungen wie maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz stark anstieg. Es überrascht nicht, dass die Wall Street erwartet, dass der Grafikspezialist seinen Lauf in diesem Jahr fortsetzen wird.



Die Investmentbank Evercore ISI geht davon aus, dass der Aktienkurs des Chipherstellers in naher Zukunft 250 US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 30 % gegenüber 2017 entspricht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die NVIDIA-Aktie diesen Kurs erreicht, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...