Das Thema: Crash der Lebensversicherungen: Panikmache oder echte Gefahr?



Die Gäste: Ralph Brinkhaus (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender; Finanzexperte der Union) Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin) Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer "Der Paritätische") Sven Enger (ehemaliger Versicherungsmanager; Buchautor "Alt, arm und abgezockt: Der Crash der privaten Altersvorsorge und wie Sie sich darauf vorbereiten können") Peter Schwark (Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft) Kerstin Becker-Eiselen (Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg)



Ein finanziell sicherer Lebensabend: Dafür haben viele Deutsche eine Lebensversicherung. Aber lohnen sich diese Verträge noch in Zeiten von Nullzinsen? Haben Insider Recht, die vor einem Crash der Versicherungen warnen? Und was wäre eine sichere Alternative?



