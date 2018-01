Der USD/CAD konnte den Rückgang des frühen europäischen Handels zur 1,2400 schnell umkehren und so findet der Handel nun am oberen Ende der Tagesrange statt. Die zunehmende USD Nachfrage beruht auf den steigenden US Treasury Anleihenrenditen, während die Stilllegung der US-Regierung droht. Die schwächere Stimmung an den Ölmärkten führt bei WTI zu einem ...

