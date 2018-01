PANTAFLIX AG: 'HOT DOG' startet auf Platz 1 der deutschen Kinobesuchercharts

DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTAFLIX AG: 'HOT DOG' startet auf Platz 1 der deutschen Kinobesuchercharts 19.01.2018 / 15:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

"HOT DOG" startet auf Platz 1 der deutschen Kinobesuchercharts

München, 19. Januar 2018 - "HOT DOG", die actiongeladene Komödie mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger, startete am gestrigen Donnerstag, den 18. Januar 2018, auf Platz 1 der deutschen Besuchercharts. "STAR WARS: Die letzten Jedi" - der bisherige Spitzenreiter - landete auf Platz 2.

Zum hochkarätigen "HOT DOG"-Cast gehören außerdem u. a. Tim Wilde, Samuel Finzi, Heino Ferch, Anne Schäfer und Lisa Tomaschewsky. Torsten Künstler gibt bei "HOT DOG" sein Regiedebüt.

Alle Produktionen der PANTAFLIX AG erwirtschafteten bereits insgesamt rund 100 Millionen Euro Umsatz an der Kinokasse. Mit dem erfolgreichen Kinostart als Box-Office-Hit beginnt "HOT DOG" für die PANTAFLIX AG eine langjährige Auswertung über mehrere Verwertungsstufen wie Home Entertainment einschließlich Video-on-Demand sowie Pay- und Free-TV.

Aktuell wurden die Dreharbeiten zur 2. Staffel der erfolgreichen AMAZON Original Serie "YOU ARE WANTED" abgeschlossen. Außerdem folgt am 8. März 2018 mit "VIELMACHGLAS" der nächste Kinostart mit "Fack ju Göhte"-Star Jella Haase in der Hauptrolle. Ende Februar starten in Berlin die Dreharbeiten für den nächsten Kinofilm von und mit Florian David Fitz, mit dem die PANTAFLIX die erfolgreiche Zusammenarbeit nun fortsetzt. Zuletzt führte Fitz bei der PANTAFLIX-Produktion "Der geilste Tag" Regie, der zu den umsatzstärksten deutschen Produktionen der letzten Jahre gehört.

"Mit unserem gut gefüllten Produktionsplan zeigen wir eindrucksvoll, dass neben dem globalen Rollout unserer Video-on-Demand-Plattform pantaflix.com auch unser Produktionsgeschäft auf Hochtouren läuft", so Dan Maag, CEO der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

An der Börse finden Sie die PANTAFLIX AG unter dem XETRA-Symbol PAL und der folgenden ISIN: DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Investor Relations Kontakt:

PANTAFLIX AG Eerik Budarz Head of Capital Markets Stephanstr. 1 D-60313 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 2002 34 99 Fax: +49 (0)69 2002 34 97 E-Mail: e.budarz@pantaflix.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

19.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: contact@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

646853 19.01.2018

ISIN DE000A12UPJ7

AXC0171 2018-01-19/15:01