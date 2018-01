Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) erholt sich wieder, wichtige Hürden bleiben jedoch bestehen Einige südkoreanische Beamte könnten in Insiderhandel involviert sein, Untersuchungen sind im Gange Die nordischen Länder könnten Europas Hotspot für das Mining von Kryptowährungen werden

Zusammenfassung:Bitcoin hatte eine schwierige Woche, in der er fast die 9.000 $-Marke erreichte, dann aber in der Lage war, sich wieder über 11.000 $ zu erholen. Der Hauptfaktor, der hinter dieser unglaublichen Volatilität stand, war Südkorea, da das Land immer noch ein Verbot des gesamten Kryptowährungshandels in Erwägung zieht (dies würde das Ende aller Börsen bedeuten). Während der Bitcoin-Kurs wieder deutlich steigen konnte, scheinen Verkäufer immer noch besser positioniert zu sein. Werfen wir zuerst einen genaueren Blick auf den Chart, um die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, auf die Anleger achten sollten.

Bitcoin scheint in naher Zukunft an Dynamik zu gewinnen, der Preis bleibt jedoch konstant unter den beiden kritischen technischen Niveaus. Quelle: xStation 5 Anhand der Analyse des H4-Charts ist zu erkennen, dass der Kurs am Mittwoch einen abrupten Anstieg verzeichnete, der gestern auch beibehalten wurde. Wir könnten ebenfalls vermuten, dass die Bullen das 61,8% Fibo-Retracement als erste Unterstützung sehen, ...

