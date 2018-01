- Termine vom 22. bis 26. Januar - === M O N T A G, 22. Januar 2018 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 09:00 DE/SPD, Sondersitzung der Fraktion, Berlin 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Drei Säulen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Berlin 10:00 DE/Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, Jahres-PK, Hamburg 11:00 DE/Bundestag, Sondersitzung anlässlich des 55. Jahrestages des Elysee-Vertrages, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar 13:30 DE/Bundesarbeitsministerium, Veranstaltung zur Förderung der Mobilität von Auszubildenden in Deutschland, Frankreich sowie in Europa, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:00 CH/IWF, Update zum World Economic Outlook, Davos *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Neujahrsempfang, Eschborn *** 22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos *** - AT/Air-Berlin-Tochter Niki Luftfahrt GmbH, Sitzung Gläubigerausschuss, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf, Wien D I E N S T A G, 23. Januar 2018 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 26.1.), Davos M I T T W O C H, 24. Januar 2018 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) 10:30 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Jahresauftakt-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford 13:00 US/Comcast Corp, Ergebnis 4Q, Philadelphia *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park 14:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen 14:00 ZA/Bundesbank-Vorstand Dombret, Rede an der University of Cape Town zum Thema: "Digital natives? The future of banking in an era of digitalisation", Kapstadt *** 14:30 CH/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF), Davos *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn D O N N E R S T A G, 25. Januar 2018 *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q, Darmstadt 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H, Isleworth *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems, PK zu "Deutsche Windenergie an Land - Jahresstatistik 2017", Berlin *** 12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 4Q, Danbury *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 17:45 FR/LVMH, Jahresergebnis, Paris 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:06 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara F R E I T A G, 26. Januar 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen 00:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 20./21. Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar 09:00 DE/Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs- gesellschaften (BVK), Kapitalmarktausblick, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 US/Colgate-Palmolive Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** - CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss Jahrestreffen (seit 23.1.), u.a. Rede von US-Präsident Trump, Davos - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Moody's), Frankreich (Fitch), Liechtenstein (S&P), Österreich (Fitch), Slowakei (S&P), Weißrussland (Fitch) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen ===

