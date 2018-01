Der Konzern setzt sich das Ziel, bis 2030 jede verkaufte Flasche oder Dose wieder einzusammeln und ins Recycling überzuführen

Die Coca-Cola Company hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Einstellung in Bezug auf Verpackungen grundlegend neu ausrichtet und sich weltweit zum Ziel setzt, bis 2030 den Gegenwert von 100% der Verpackungsmaterialien des Konzerns einzusammeln und ins Recycling überzuführen.

In 2017, employees from Heartland Coca-Cola Bottling Co. joined with other volunteers in St. Louis to collect and sort 14,480 pounds of debris; 63 percent was diverted for recycling. Coca-Cola then partnered with manufacturer Phoenix Technologies to convert plastic bottles into recycled PET plastic for use in new bottles. (Photo: Business Wire)