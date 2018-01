Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Freitagnachmittag auf hohem Niveau einen Teil seiner Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben. Der schwelende US-Haushaltsstreit hat Marktbeobachtern zufolge für Unsicherheit bei den Devisenhändlern gesorgt, wodurch der Dollar weiter schwächelte.

Dem Euro wiederum habe das im Gegenzug Auftrieb verliehen - allerdings gibt es laut Experten auch hier ein politisches Risiko im Währungsraum: Den SPD-Parteitag, der an diesem Sonntag stattfindet. Dort wird sich entscheiden, ob es zu Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und den Sozialdemokraten kommt.

Auch Dollar macht zum Franken Boden gut

Am Nachmittag kostete der Euro 1,2242 US-Dollar, nachdem er zuvor ein Tageshoch von 1,2295 Dollar erreicht hatte. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag etwas zu. Am Nachmittag geht die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...