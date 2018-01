Hamburg (ots) - Wer Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest vertritt, entscheidet sich hier: beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" am Donnerstag, 22. Februar, um 20.15 Uhr live aus Berlin im Ersten. Ab Sonnabend, 20. Januar, 12.00 Uhr, sind Tickets zum Preis von 49 Euro für die Show in der deutschen Hauptstadt zu bekommen.



Teilnehmer bei "Unser Lied für Lissabon" sind Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und die Band voXXclub. Sie wurden in mehreren Auswahl-Runden gefunden. An diesen Runden waren die Mitglieder des Eurovisions-Panels bzw. der internationalen Experten-Jury beteiligt. Welcher der sechs Teilnehmer tatsächlich zum ESC in die portugiesische Hauptstadt fährt, wählen in "Unser Lied für Lissabon" die Panel- und Jury-Mitglieder gemeinsam mit den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern aus Deutschland. Elton und Linda Zervakis moderieren den ESC-Vorentscheid.



Tickets für die Sendung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter https://tvtickets.de/info.php'show=ESC2018.



Produzent der Show ist Matthias Alberti von Kimmig Entertainment, die Sendung entsteht gemeinsam mit Florian Wieder und Jens Bujar (Lodge of Levity), digame mobile sowie dem Norddeutschen Rundfunk. Regie führt Volker Weicker.



Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, 12. Mai, ab 21.00 Uhr live aus Lissabon im Ersten zu sehen. Um 20.15 Uhr startet der "Countdown von der Reeperbahn" mit Barbara Schöneberger.



Mehr Informationen zum ESC und zum deutschen Vorentscheid finden Sie unter www.eurovision.de



Fotos: ARD-Foto.de



