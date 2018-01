München (ots) - Koalitionsverhandlungen - ja oder nein? Darüber stimmen die SPD-Delegierten am Sonntag auf dem Sonderparteitag in Bonn ab. Seit dem Ende der Sondierung scheint die Partei vor einer Zerreißprobe zu stehen. Daher erwartet nicht nur die SPD-Spitze das Ergebnis mit großer Spannung. Wer wird sich am Ende durchsetzen, GroKo-Befürworter oder die Skeptiker? Und was bedeutet die Entscheidung für die Bundesregierung und die Zukunft Angela Merkels?



Zu Gast bei Anne Will:



Martin Schulz (SPD), Parteivorsitzender Peter Altmaier (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes Christian Lindner (FDP), Parteivorsitzender Christiane Hoffmann, stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



Von diesem Sonntag an können Zuschauer "Anne Will" auch in deutscher Gebärdensprache verfolgen. Den neuen Service des NDR gibt es live über die HbbTV-Startleiste des Ersten sowie auf www.annewill.de und in der ARD-Mediathek.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de