Ein regelrechter Ausverkauf

Es herrscht Verkaufsstimmung bei den deutschen Privatanlegern. Das zeigt der aktuelle Brokerage Index von comdirect (WKN: 542800 / ISIN: DE0005428007) , der mit 88,7 Punkten auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr liegt.

"Seit drei Monaten schließen die Privatanleger immer mehr Positionen. Im vergangenen Monat haben wir nun einen regelrechten Ausverkauf beobachtet", sagt Stefan Wolf, Produktmanager Trading bei comdirect. "So hat im Laufe des Dezembers die Verkaufstendenz immer weiter zugenommen. Als Mitte des Monats der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) um 400 Punkte einbrach, nutzten die Anleger dies nicht für einen günstigen Einstieg, sondern stießen ihre Titel weiter ab."

Insbesondere der Brokerage Index für Renten liegt laut comdirect-Angaben mit 72,8 Punkten auf einem niedrigen Stand. "Grundsätzlich sinken Anleihen schon länger in der Gunst der Anleger. Wurden sie ab 2000 immer stärker zugekauft, so lässt die Nachfrage seit einigen Jahren deutlich nach", so Wolf. Bei der Anlageklasse der Fonds liegt der Index mit 89,7 Punkten zwar etwas höher, befindet sich aber weiterhin ebenfalls stark im Verkaufsbereich. "Hier sehen wir zudem, dass die Anleger, die Fonds und ETFs noch zukaufen, sich eher für neue Titel entscheiden und nicht für die Klassiker, welche sie schon länger im Portfolio haben."

