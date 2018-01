Sumo Resources PLC: Business Update

18. Januar 2018 - Sumo Resources Plc Business-Update

Wir freuen uns, dass wir Sie über die Geschäftsaktivitäten der letzten Monate von Sumo Resources Plc informieren können.

Aktivitäten in Kurzform Im Folgenden finden Sie eine Liste der abgeschlossenen Aktivitäten, welche in diesem Business-Update näher beschrieben werden:

- SR Tanmin erhielt Explorationsrechte für sechs weitere Konzessionen in Kampene, Maniema, DRK.

- SR Tanmin erhielt Explorationsrechte für seine Konzession in Nyunzu, Tangenyika, DRK.

- SR Tanmin begann den Goldhandel.

SR Tanmin Maniema Explorationsarbeiten

Die Provinz Maniema ist bekannt für Ablagerungen von Gold, Tantalit, Zinn und Wolframit.

Alle sieben Anträge sind jetzt genehmigt und Explorationsrechte wurden für alle Konzessionen gewährt. Das Unternehmen hat einen externen Auftragnehmer, BEEC in Kinshasa, damit beauftragt, die erforderlichen Umweltstudien durchzuführen, bevor die eigentliche Forschung beginnen kann. Diese Aktivität soll planmäßig bis April 2018 abgeschlossen und genehmigt werden.

SR Tanmin Tanganyika Explorationsarbeiten

Die Provinz Tanganjika in der DRK ist bekannt für Ablagerungen von Tantalit und Zinn.

Das Explorationsrecht für die Konzession in Nyunzu wurde erteilt. Das Unternehmen hat einen externen Auftragnehmer, BEEC in Kinshasa, damit beauftragt, die erforderlichen Umweltstudien durchzuführen, bevor die eigentliche Forschung beginnen kann. Diese Aktivität soll planmäßig bis April 2018 abgeschlossen und genehmigt werden.

SR Tanmin Maniema Handelsaktivitäten

Die Tochtergesellschaft SR Tanmin erhielt eine Lizenz für den Goldhandel sowie eine Lizenz für den Handel und die Verarbeitung von Tantalit in der Provinz Maniema in der Demokratischen Republik Kongo. Die Lizenzen ermöglichen es SR Tanmin, Gold und Tantalit von Kleinstbergbauern, Genossenschaften, lokalen Verkäufern und Minen zu beziehen. Das Endprodukt kann von SR Tanmin an seine internationalen Handelspartner exportiert werden.

SR Tanmin hat eine Handelsniederlassung für Gold in Kindu, Maniema, eröffnet. Der Goldhandel begann im Oktober 2017 und der erste Exporthandel wurde im Dezember 2017 über Sumo Resources FZC in Dubai abgeschlossen. Das Unternehmen hat Liefer- und Kaufverträge mit lokalen Bergleuten abgeschlossen und plant, Gold monatlich zu exportieren.

Die Tantalitverarbeitung und das Handelsgeschäft werden beginnen, sobald SR Tanmin von der iTSCi geprüft wurde. Die iTSCi ist eine gemeinnützige Organisation, die Unternehmen dabei unterstützt, den Ursprung des Produkts von den Minen über die Lieferkette hinweg bis zum Endprodukt zu verfolgen. Das Tagging von Tantalit ist von der Regierung der DRK vorgeschrieben, bevor es exportiert werden kann. Der Überprüfungsprozess läuft seit einigen Monaten, und wir erwarten, dass dies bald abgeschlossen sein wird.

Zusammenfassung Das Unternehmen schreitet mit seiner Expansion kontinuierlich voran und hat seine Ziele für das Jahr 2017, mit Ausnahme der noch abzuschließenden iTSCi-Überprüfung, erreicht.

Wir freuen uns darauf, Sie zu gegebener Zeit über weitere aktuelle Fortschritte zu informieren.

Kontakt: info@sumoresources.com

