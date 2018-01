Trotz Niedrigzinsphase haben die Altersvorsorgeangebote in den großen Industriezweigen Metall und Chemie weiter viel Zulauf. Auch die betriebseigene Rente entwickelt sich positiv - das könnte sich in der Zukunft ändern.

Das 2001 als gemeinsame Einrichtung der beiden großen Sozialpartner Gesamtmetall und IG Metall gegründete Versorgungswerk Metallrente sieht sich weiter auf Erfolgskurs. "Wir verzeichnen auch 2017 in allen Bereichen starkes Wachstum", so Geschäftsführer Heribert Karch. Auch das 2008 als gemeinsame Initiative der Gewerkschaft IG BCE und des Bundesarbeitgeberverbands Chemie mit der R+V-Versicherung gegründete Chemieversorgungswerk, berichtet über neue Rekorde zumindest bei der Mitgliederentwicklung. Die Metallrente meldete für 2017 rund 49.000 neue Verträge über eine kapitalgedeckte Altersversorgung. Mit über 3.000 Neuzugängen stieg die Zahl der Kundenunternehmen auf 40.000.

Auch 2018 bleibe die Verzinsung auf hohem Niveau stabil. Die hohe Gesamtverzinsung von 3,65 Prozent bei der Direktversicherung und dem Vorsorgekonzept Profil, solle unverändert beibehalten werden, so Karch. Besonders gut entwickelte sich der Metall-Pensionsfonds: Im vergangenen Jahr haben sich 23 Prozent mehr Beschäftigte dafür entschieden als noch 2016. Er habe für Sparer bis 55 Jahren in den vergangenen fünf Jahren eine Wertentwicklung von 7,8 Prozent pro Jahr erzielt. "Wer in der Vergangenheit seine Altersvorsorge über den Betrieb in unseren Pensionsfonds gesteckt hat, darf sich also heute über eine kräftige Rendite freuen", lobt Karch sein Unternehmen.

Allerdings war das in den vergangenen Jahren angesichts einer stetigen Aufwärtsentwicklung ...

