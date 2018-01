Die NordLB hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Immobilienaktien profitierten angesichts der Niedrigzinspolitik der EZB vom Anlagenotstand der Investoren, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie hätten eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite zu bieten, es bestehe aber die Gefahr einer Blasenbildung am Immobilienmarkt. Wegen der günstigen Rahmenbedingungen bleibe er trotz bereits anspruchsvoller Bewertungen bei seinem Sektor-Rating "Neutral"./tih/edh Datum der Analyse: 19.01.2018

