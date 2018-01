New York (ots/PRNewswire) - Diese Bekanntmachung soll dazu dienen,

die Mitglieder der Klägergruppe von den Vergleichsvorschlägen in

Kenntnis zu setzen, die mit den Beklagten, namentlich Bank of

America, N.A.; Barclays Bank PLC und Barclays Capital Inc.; Citigroup

Inc.; Credit Suisse AG, Niederlassung New York; Deutsche Bank AG; die

Goldman Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan Chase & Co.;

Royal Bank of Scotland PLC; und UBS AG (gemeinsam die

"vergleichsbereiten Beklagten") in einer Sammelklage gegen die

vergleichsbereiten Beklagten und B.N.P. Paribas SA, ICAP Capital

Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities

International, Inc., und Wells Fargo Bank, N.A. ("nicht

vergleichsbereite Beklagte", und, zusammengenommen mit den

vergleichsbereiten Beklagten, die "Beklagten") erzielt wurden. In der

Klageschrift heißt es, dass die Beklagten wettbewerbswidrig gehandelt

haben, was sich auf die Märkte für ISDAfix-Instrumente unter

Verletzung von Artikel 1 des amerikanischen Kartellgesetztes (Artikel

1, Sherman Act, 15 U.S.C. § 1) ausgewirkt hat. Es wird des Weiteren

vorgebracht, dass die Beklagten sich, im Sinne des Common Law,

ungerechtfertigt bereichert und gegen die ISDA-Rahmenvereinbarungen

verstoßen haben. Die Klage wurde von und im Namen von bestimmten

Personen oder Körperschaften erhoben (zusammengenommen "Personen"),

die Transaktionen mit ISDAfix-Instrumenten abgewickelt haben. Die

Beklagten streiten ab, rechtswidrig gehandelt zu haben.



Der Begriff "ISDAfix-Instrument" bezeichnet im Sinne dieser

Vergleiche (i) sämtliche Zinsderivate, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf sämtliche Swaps, Swap Spreads, Swap-Futures,

Varianz-Swaps, Volatilitäts-Swaps, Range Accrual Swaps, Constant

Maturity Swaps, Constant Maturity Swap-Optionen, digitale Optionen,

bar ausgeglichene Swaptions, physisch erfüllte Swaptions,

Swapnote-Futures, bar ausgeglichene Swap-Futures, Steepeners,

Flatteners, Inverse Floaters, Snowballs, zinsgebundene strukturierte

Schuldverschreibungen sowie digitale und kündbare Range Accrual

Notes, wenn sie auf USD lauten oder sich auf USD-Zinssätze beziehen,

und (ii) sämtliche Finanzinstrumente, Produkte oder Transaktionen,

die in irgendeiner Weise mit dem USD-ISDAfix-Referenzzinssatz in

Zusammenhang stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle

Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die sich auf den

ISDAfix-Referenzzinssatz beziehen und alle Instrumente, Produkte oder

Transaktionen, die relevant für die Ermittlung oder Berechnung des

ISDAfix-Referenzzinssatzes sind.



Mit 10 der Beklagten wurden Vergleiche geschlossen, das Verfahren

gegen die fünf nicht vergleichsbereiten Beklagten läuft weiter. Die

vergleichsbereiten Beklagten haben sich zur Zahlung von 408,5 Mio.

USD ("Settlement Fund") bereiterklärt. Dieser Bescheid wurde vom

Bundesbezirksgericht für den südlichen Bezirk des Bundesstaates New

York (United States District Court for the Southern District of New

York) ("das Gericht") autorisiert. Das Gericht wird, bevor die

ersten Gelder ausgezahlt werden, in einer Anhörung entscheiden, ob

die Vergleiche genehmigt werden sollen. Mit der gerichtlichen

Zustimmung wird der Rechtsstreit in Bezug auf die vergleichsbereiten

Beklagten in seiner Gesamtheit beigelegt.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen umfasst die betroffene Gruppe

alle Personen, die vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Januar 2014

ISDAfix-Instrumente, wie vorstehend definiert, bezahlt, abgerechnet,

gekündigt, abgewickelt oder gehalten haben.



Weitere Informationen dazu, wer zur Gruppe der Betroffenen gehört,

einschließlich einer detaillierten Bekanntmachung, sind unter

www.ISDAfixAntitrustSettlement.com abrufbar oder können telefonisch

unter folgenden Rufnummern erfragt werden: 1-844-789-6862 (USA) bzw.

+1-503-597-5526 (International).



Mitgliedern der betroffenen Gruppe, die nicht aus der Sammelklage

austreten, steht zu, ein Formular auf Anspruchsbegründung

einzureichen. Die Höhe der Zahlung richtet sich nach dem

Zuteilungsplan. Details zum Zuteilungsplan sind unter

www.ISDAfixAntitrustSettlement.com verfügbar. Für den Vergleichsfonds

ist bisher noch kein Auszahlungsdatum festgelegt worden. Die

Formulare auf Anspruchsbegründung müssen bis zum 16. Juli 2018

eingereicht werden.



Mitglieder der Klägergruppe, die nicht austreten, verzichten auf

bestimmte Rechtsansprüche gegen die vergleichsbereiten Beklagten und

die freigestellten Parteien, wie in der detaillierten Bekanntmachung

und den detaillierten Vergleichsvereinbarungen erläutert, die unter

folgender Adresse abrufbar sind: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Mitglieder der Klägergruppe, die sich nicht an den vorgeschlagenen

Vergleichen beteiligen wollen, müssen ihren Austritt vor dem 30.

April 2018 erklären.



Den Mitgliedern der Klägergruppe bleibt freigestellt, Kommentare

abzugeben oder Einwände gegen die vorgeschlagenen Vergleiche, der

Zuteilungsplan oder den Antrag des Gruppenanwalts bei Gericht auf

Gewährung von Anwaltshonoraren, Auslagen und Incentive-Prämien an die

Beschwerdeführer der Gruppe für die Vertretung der Klägergruppe zu

erheben. Die Mitglieder der Klägergruppe müssen ihre Kommentare oder

Einwände bis zum 30. April 2018 vorgebracht haben.



Informationen zum Austritt aus der Klägergruppe oder zur

Einreichung von Kommentaren bzw. Einwänden finden Sie in der

detaillierten Bekanntmachung unter

www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.



Das Bundesbezirksgericht für den südlichen Bezirk des

Bundesstaates New York hat für den 30. Mai 2018 um 15:30 Uhr im

Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square,

Sitzungssaal 1105, New York, New York 10007, eine Anhörung anberaumt,

um zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Vergleiche, der Zuteilungsplan

und der Antrag des Gruppenanwalts auf Vergabe von Anwaltshonoraren,

Auslagen und Incentive-Prämien an die Beschwerdeführer der Gruppe

genehmigt werden sollen. Den Mitgliedern der Klägergruppe oder ihren

Anwälten ist dabei freigestellt, der Anhörung auf Antrag auf eigene

Kosten beizuwohnen und das Wort zu ergreifen.



Das Gericht hat die nachstehend aufgeführten Rechtsanwälte zur

Vertretung der Klägergruppe in diesem Rechtsstreit ernannt:



URL: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com



