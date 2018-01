Berlin (ots) -



- Eröffnung beim Partnerland Bulgarien - Glanzvolle Eröffnungsfeier am Vorabend - Müller bei Flaschentoaster und Bildungspralinen - Premiere: Rassiger Polosport auf der Grüne Woche - Blumenhalle: 1000 gute Gründe für Blumen - Minister Brunner: "Bayern erobert Berlin!" - BMEL-Sonderschau: Schluss mit falschem Fisch! - Messepremiere: Katar ist auf der Suche nach Partnern weltweit - Elisabeth Köstinger: Österreich ist Bioland Nummer eins - Reinert: Wurst aus antibiotikafreier Schweineaufzucht - Nestlé: Essen ist ein Statement der Persönlichkeit - Ein Ma(h)l durch Brandenburg - Geschüttelt, nicht zerstört: Sanddorn-Rapsöl aus Werder



