Das Berliner Projektentwicklungsunternehmen Trockland plant gemeinsam mit internationalen Investoren die Entwicklung eines zentralen Ortes der digitalen Transformation auf dem Potsdamer RAW-Gelände. Das neue Zentrum ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs will eine Brücke zwischen etablierten Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaft und Start-ups, zwischen Marktführern und jungen Herausforderern für die gesamte Hauptstadtregion sein.



Der zukünftige Standort für die Digital-, Medien- und Kreativwirtschaft soll durch die Sanierung der denkmalgeschützten Bestandsbauten und durch Neubauten auf eine Bruttogeschossfläche von weit über 20.000 m² erweitert werden. Als Projektentwickler mit Fokus auf Immobilien mit historischem Hintergrund wird Trockland in Kürze Architekten aus Potsdam und Berlin zu einer geschlossenen Ausschreibung einladen. Ihre Aufgabe wird sein, die alte Bausubstanz unter Wahrung ihres Charakters in das digitale Zeitalter zu transformieren und mit den Neubauten zu einer Einheit zu verbinden. Die Fertigstellung des Projektes wird für 2021 avisiert.



Das Interesse am zukünftigen Standort ist groß: Bereits vorab haben diverse Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen sowie kleinere und größere Organisationen und Unternehmen der Digital- und Medienwirt-schaft den Wunsch geäußert, Räumlichkeiten anzumieten.



"Die Absicht der Investoren, mit dem Erwerb der neuen RAW-Halle einen Innovationshub, also einen Kompetenzort in Sachen 'IT und Innovation' am Standort Potsdam zu schaffen, in dem Gründer und junge Unternehmen Tür an Tür mit gestandenen Unternehmen und Institutionen optimale Rahmen- und Arbeitsbedingungen in unmittelbarer Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs finden werden, hat meine volle Unterstützung", äußerte sich Oberbürgermeister Jann Jakobs erfreut. "Das Vorhaben fügt sich in besonderer Weise in die bisherigen Entwicklungen und unsere weiteren Ziele für den Wirtschaftsstandort Potsdam ein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Ansiedlung in Verbindung mit der Nutzung einer solchen besonderen Immobilie wie der RAW-Halle Potsdams guten Ruf als Innovations- und Kompetenzstandort weiter ausbauen können", so Jakobs weiter.



Der Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Hendrik Fischer, begrüßte die Investition: "Allen Beteiligten ist es im engen Miteinander gelungen, eine große Potenzial-fläche einer neuen sinnvollen Bestimmung zuzuführen. Damit wird das Potsdamer Stadtzentrum um einen großen Gewerbestandort für Zukunftstechnologien reicher. Wir werden die Entwicklung auf dem RAW-Gelände nach Kräften unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass von diesem Ort eine große Dynamik für die Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Potsdam und darüber hinaus auch für die Region ausgehen wird."



"Wir empfinden es als große Ehre, dass wir dem RAW-Gelände neues Leben einhauchen dürfen. Es ist ein Juwel, welches hervorragend in unser Portfolio passt. Die Entwicklung von historischen Ensembles durch die Verschmelzung von denkmalgeschütztem Bestand und ausdrucksstarker Neubau-Architektur ist für uns immer wieder ein besonderer Ansporn", sagte Heskel Nathaniel, CEO und Geschäftsführer von Trockland.



Heskel Nathaniel weiter: "Welche Stadt wäre geeigneter als Potsdam für einen neuen Digital-Hub? Schon heute ein bedeutender Medien- und Wissenschaftsstandort, punktet Potsdam mit einem klaren Bekenntnis für die digitale Zukunft. Aufgeschlossene Institutionen und Behörden, erstklassige Bildungseinrichtungen, etablierte Technologieunternehmen, kurze Wege, schnelle Entscheidungen - die Grundvoraussetzungen für unser Projekt könnten nicht besser sein."



"Wir wollen das RAW-Gelände als innovativen Standort für die digitale Transformation weit über die Grenzen Brandenburgs und Berlins positionieren und als ein Leuchtturmprojekt auf der digitalen Karte Deutschlands erstrahlen lassen", fasste Vitali Kivmann, Sprecher der Investoren deren Zielvorstellung zusammen.



Die 2010 gegründete Trockland Management GmbH ist eine Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft mit dem Augenmerk auf nicht alltägliche Immobilien für den eigenen Bestand. In Berlin beheimatet, konzentriert sich Trockland auf die Entwicklung und Realisierung von Objekten in erstklassigen Stadtlagen in der Bundeshauptstadt. Dazu zählen Neubau sowie der Ankauf mit anschließender Umwandlung oder Renovierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien für eine nachhaltige Wertsteigerung. Durch die Philosophie des Unternehmens "Build to Hold" und seine enorme Agilität entstand so ein eindrucksvolles Immobilienportfolio mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro, darunter die Projekte am Checkpoint Charlie und das prämierte Wohnquartier Paragon Apartments. Weitere Informationen unter www.trockland.com.



