Liebe Leser,

auf einer Energie-Konferenz am Mittwoch ließ Norwegens Energieminister Terje Søviknes verlauten, Norwegen müsse seine nördlichsten Gebiete der Barentssee an der russischen Seegrenze kartographieren um seine wirtschaftlichen Interessen in der Arktis abzusichern.

Über die maritimen Grenzverläufe herrschte lange Uneinigkeit.

Erst 2010 einigten sich Russland und Norwegen darauf, ihren Streit über den Grenzverlauf in der Barentssee beizulegen und ein Abkommen über ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...