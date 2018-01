In Washington hält sich eine fast vergessene Form der Gruppenkommunikation: Tausende Nachbarn tauschen sich über eine Yahoo-Mailingliste aus, suchen Rat, Babysitter - oder wollen einen Blumenladen vor der Pleite retten.

Wer neu in eine Stadt zieht, fühlt sich in den ersten Tagen seltsam amputiert. Es fehlt einem das, was spröde als "Infrastruktur" beschrieben wird: Wo kriegt man das beste frische Brot und Obst? Welcher Eckladen hat auch um Mitternacht noch die Lieblingssorte Eiscreme? Gibt es einen guten Arzt in der Nähe, eine halbwegs vernünftige Bar, und eine Reinigung, die nicht mault, wenn man Kompliziertes aus dem Jutebeutel schält? Meist braucht es Wochen, Monate und viele Erkundungsrunden, bis man "seine Gegend" erforscht hat, die Abkürzung zur U-Bahn im Schlaf kennt, den Eiscreme-Eckladen-Besitzer mit Namen begrüßt.

Digitale Nachbarschaftsnetzwerke beschleunigen diesen Prozess. Gerade in den datenentspannten USA sind sie sehr beliebt, etwa als App, mit Namen wie "Nextdoor" oder "Good Neighbour". Über sie kann man Rat einholen und gezielt nach allem Möglichem suchen - ob Klempner, Schreiner, Gassigeher oder Schneeräumkommando. Mit der Kraft des Kollektivs.

Im Nordwesten der amerikanischen Hauptstadt - hier ist es überwiegend grün, ruhig, gediegen - hält sich aber eine im Zeitalter von selbstfahrenden Trucks und Kryptowährungen fast schon antike Form der Gruppenkommunikation: eine Yahoo-Mailingliste, die sich mit einem Klick abonnieren lässt.

Alle können alles lesen, das ist das Prinzip; mehrere tausend Haushalte sind angemeldet. Nach Angaben der Gründer handelt es sich gar um die "größte Nachbarschafts-Mailingliste der USA", doch das ist aufgrund der vielen offenen und geheimen Online-Netzwerke schwer nachprüfbar. Man ist stolz auf die leichte Zugänglichkeit. Unkomplizierter als Twitter, verbindlicher als Facebook, so das Motto. ...

