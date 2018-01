Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100001252 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001252 -



Die AMAG schliesst das letzte Jahr mit einem konsolidierten,

leicht gesteigerten Umsatz von 4,60 Mia. Franken ab. Die von ihr

importierten Marken zeigten eine solide Marktleistung, vor allem SEAT

steigerte die Zulassungen um 20% und landete zum ersten Mal in den

Marken-Top 10. Auf das neue Jahr hin hat die AMAG Gruppe ihre

Struktur angepasst, um für die Veränderungen auf dem Markt, für die

neuen Mobilitätsformen und mit neuen Geschäftsfeldern bereit zu sein.



Auch 2017 war die AMAG Gruppe mit einigen Herausforderungen

konfrontiert. Dennoch konnte wieder ein sehr solides Ergebnis

erreicht werden. Der konsolidierte Umsatz der AMAG Gruppe beträgt

4,60 Mia. Franken, 50 Mio. Franken mehr als im Vorjahr. Aktuell

arbeiten 5'717 Mitarbeitende in der AMAG Gruppe. Damit hat sie im

letzten Jahr 144 neue Arbeitsplätze geschaffen.



Neuorganisation für die Zukunft



Bekanntlich ist die Automobilbranche, und nicht nur diese, in

Veränderung. Neue Antriebsformen, neue Mobilitätsangebote und neue

digitale Lösungen werden das klassische Automobilgeschäft kurz- und

mittelfristig sehr stark prägen und verändern. Die AMAG als

Automobilhandelsunternehmen will dabei eine aktive Rolle spielen und

hat deshalb 2017 einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut. Dieser

kümmert sich ausschliesslich um Digitalisierung und neue

Mobilitätsformen. Ein erster Schritt vom Handelsunternehmen zum

Mobilitätsanbieter war die Übernahme der Aktienmehrheit der

Carsharing-Plattform Sharoo, weitere Engagements ergänzen das

Portfolio.



Gleichzeitig wurden die verschiedenen Geschäftsfelder der AMAG

Gruppe neu organisiert und treten jetzt unter dem Dach der AMAG Group

AG auf. Wichtigste Neuerung: Import- und Retailgeschäft werden neu in

zwei eigenständigen Firmen («AMAG Import AG» und «AMAG Automobil und

Motoren AG») verantwortet.



Morten Hannesbo, CEO AMAG Group AG: «Die Welt und unsere Branche

verändern sich, mit oder ohne uns. Wir wollen bereit sein, um nicht

nur auf diese Veränderungen reagieren zu können, sondern weiterhin

führend in allen Bereichen der Mobilitätsdienstleistungen zu bleiben.

Deshalb haben wir die Organisation so angepasst, dass die Einheiten

schnell und effektiv agieren können.»



Investitionen



Neben der Investition in den Personalkörper hat die AMAG auch in

die eigenen Garagenbetriebe investiert. 2017 konnten einige neue

Garagenbetriebe eröffnet werden: AMAG Schaffhausen (SKODA), AMAG Etoy

(VW, Audi, SEAT, SKODA, VW Nutzfahrzeuge), AMAG Frauenfeld (SKODA)

und das AMAG Carrosserie Center Lengwil. In Buchrain und Genf

Petit-Lancy starteten grosse Neu- und Umbauarbeiten. Und an diesem

Wochenende eröffnet die AMAG in Schlieren ein weiteres VW

Nutzfahrzeuge Center. In den kommenden Wochen eröffnet in Schlieren

zudem ein neues Porsche Classic Zentrum.



Im Sommer 2017 begannen auch die Arbeiten für das neue Bürohaus in

Cham, welches die AMAG Gruppe im dritten Quartal 2019 beziehen wird.



Jahresergebnisse 2017



Gesamthaft wurden in der Schweiz im Jahr 2017 314'028

Personenwagen neu zugelassen (-1,0% ggü. Vorjahr). Die Marken Audi,

SKODA, SEAT und VW Nutzfahrzeuge konnten die Marktanteile halten oder

steigern, einzig Volkswagen verzeichnete einen kleinen Rückgang.

Insgesamt wurden 89'228 Personenwagen der «AMAG» Marken (-0,9%) in

der Schweiz zugelassen. Dazu kommen 7'324 leichte Nutzfahrzeuge mit

NF-Zulassung von VW Nutzfahrzeuge und 41 von SKODA.



Die AMAG First AG schliesst das Jahr mit 1'441 Neuzulassungen der

Marke Porsche ab. Bentley Zug hat im letzten Jahr 70 Fahrzeuge

verkauft.



Dank sorgfältigen und geeigneten Lenkungsmassnahmen ist es der

AMAG nach eigener Hochrechnung mit ihren Marken auch 2017 gelungen,

die CO2-Vogaben von 130g/km zu unterschreiten.



Die AMAG Leasing AG konnte das Vorjahresniveau mit 48'807

Verträgen beinahe halten, schliesst das Jahr 2017 mit total 141'124

aktiven Leasingverträgen ab, was einem neuen Höchstwert entspricht.



Zu den Ergebnissen des Jahres 2017 meint Morten Hannesbo, CEO AMAG

Group AG: «Unsere Organisation und unsere vielen Garagenpartner haben

eine tolle Leistung vollbracht. Die Bewältigung des Dieselthemas hat

im letzten Jahr alle nebst dem normalen Tagesgeschäft weiterhin sehr

beschäftigt. Dafür sind heute fast 96% aller betroffenen Fahrzeuge

umgerüstet. Wir sind deshalb sehr zufrieden mit den Ergebnissen.

Unseren Kundinnen und Kunden möchte ich an dieser Stelle für die

Treue und das Vertrauen in unsere Marken danken!»



Originaltext: AMAG Automobil- und Motoren AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001252

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001252.rss2



Kontakt:

AMAG Group AG

Dino Graf

Leiter Group Communication

Tel. +41 44 269 53 00

presse@amag.ch



AMAG Group AG

Roswitha Brunner

Senior Communication Manager

Tel. +41 44 269 53 04

presse@amag.ch