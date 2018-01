Mainz (ots) - Woche 04/18 Samstag, 20.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017



5.40 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017



7.10 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017



7.55 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



8.40 Crime and Justice Amerikas Krieg gegen die Drogen Deutschland 2017



9.25 ZDFzeit Mensch Trump! Provokateur, Populist, Präsident Deutschland/USA 2017



10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.10 ZDF.reportage Trachten, Tradition und Trump Deutsche Auswanderer in den USA Deutschland 2017



10.40 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



11.30 ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



16.35 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



18.05 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo 18.50 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.40 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016



( weiterer Ablauf ab 0.20 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 _____________________________________________________________________



Woche 04/18 Sonntag, 21.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011



5.50 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016



6.35 Weltmacht Google Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst Deutschland 2015



7.20 Was spielt Deutschland? Moorhühner, Siedler und Planer Deutschland 2017



8.05 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie



8.50 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



9.35 ZDFzoom Datenklau und Cyberwar Wie groß ist die Gefahr aus dem Netz? Deutschland 2017



10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016



10.35 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



11.20 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



12.05 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



12.50 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



13.35 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



14.20 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016



15.05 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



15.50 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



16.35 ZDF-History Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug



17.20 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015



18.05 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017



18.50 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



19.35 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



22.25 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013



23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



23.50 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Der Aufstieg zur Macht Deutschland 2015



0.35 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Das neue Regime Deutschland 2015



1.20 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Stunde Null Deutschland 2015



2.05 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Die bleierne Zeit Deutschland 2015



2.50 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



3.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016



4.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016 _____________________________________________________________________



Woche 04/18 Montag, 22.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016



5.50 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Raub am eigenen Volk Deutschland 2016



6.35 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



7.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017



7.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Hard Time - Knast in Vegas Haft statt Urlaub



9.20 Hard Time - Knast in Vegas WG hinter Gittern



10.10 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013



10.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



11.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Im Schatten des Verbrechens Deutschland 2016



12.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016



13.05 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018



13.40 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 14.25 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



15.05 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



15.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016



16.35 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016



17.20 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks



18.05 Ursprung der Technik Das antike New York



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.50 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



0.40 heute-journal



1.10 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016



1.55 Das Ende unseres Sonnensystems Großbritannien 2016



2.35 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016



3.20 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie



4.05 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze



4.50 Super-Vulkane im All Großbritannien 2017



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: $dataSet.getValue("titel") $dataSet.getValue("telefon1") $dataSet.getValue("telefon2")



$dataSet.getValue("titel_ard") $dataSet.getValue("tel_ard1") $dataSet.getValue("tel_ard2")