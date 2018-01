Vergangene Woche plätscherte der Dax zunächst etwas richtungslos. Um dann doch noch zu zulegen. Große Sprünge waren wegen des starken Euros nicht drin. Dafür war der Dow Jones nicht zu bremsen. Der Index reißt in kurzer Zeit die nächste Tausender-Marke. Der Fokus auf die Regulierung der Kryptowährungen nimmt zu. Alle wichtigen Termine der kommenden Woche, die anstehende EZB-Zinssitzung, Unternehmensberichte und zahlreiche Konjunkturdaten haben wir für Sie aufbereitet. Mehr dazu in "Die Woche" Johanna Claar und Franziska Schimke nehmen Sie mit auf einen Konjunktur- und Finanzmarkt- Rundgang an der Frankfurter Börse.