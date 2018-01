Frankfurt am Main - Rund 55.000 Beschäftigte aus knapp 200 Betrieben sind heute (Stand: 14 Uhr) im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in den Warnstreik getreten. Damit haben sich seit dem Beginn der Warnstreiks vor gut zwei Wochen bundesweit insgesamt rund 592.000 Metallerinnern und Metaller an Arbeitsniederlegungen, Kundgebungen und Frühschlussaktionen beteiligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...