FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: UBS Q4-Zahlen (Webcast 9.00 h) 08:00 E: Repsol Q4 Trading Statement 12:45 USA: Halliburton Q4-Zahlen 22:05 USA: Netflix Q4-Zahlen TERMINE KONUJUNKTUR 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 01/18 14:30 USA: CFNA-Index 12/17 15:00 EU: Eurogruppentreffen, Brüssel SONSTIGE TERMINE A: Gläubigerausschuss trifft sich in nicht-öffentlicher Sitzung im zweiten Insolvenzverfahren zur Fluglinie Niki Nach dem bisher geplanten Verkauf von Niki an den britisch spanischen IAG-Konzern hatten wegen Eröffnung des zweiten Hauptverfahrens in Österreich Bieter die Chance auf ein neues Angebot. 09:30 D: Landwirtschaftsmesse Farm & Food 4.0 zur Zukunft in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, Berlin 10:00 D: Jahrespressegespräch Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zu "E-Commerce - der neue Nahversorger?" 18:00 D: Münchner Seminar mit Prof. Dr. Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), hält einen Vortrag Thema "Deutschland, die Schuldenkrise und Europa: Fakten und Irrglauben", München D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin 19:00 D: Neujahrsempfang Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von EU- Haushaltskommissar Günther Oettinger und dem ersten offiziellen Auftritt des seit Jahresbeginn amtierenden Börsen-Chefs Theodor Weimer B: EU-Außenministertreffen, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0203 2018-01-19/17:35