Nirgends ist das Versagen der Politik so groß wie im Steuerrecht. Sozialexperten dominieren, Behörden kollabieren - und am Ende müssen Verfassungsrichter die Probleme lösen.

Die Beamten des Bundesfinanzministeriums ahnen nicht, dass der Mann, der ihnen diese Reise eingebrockt hat, im selben Zug sitzt. Es ist Montagmittag, als der ICE 373 den Berliner Hauptbahnhof gen Süden verlässt und Hans-Joachim Lehmann sich einen großen Pott mit grünem Tee auf den Klapptisch stellt.

Der ältere Herr ist kein klassischer Kämpfer gegen das Establishment. Er musste erst zu dem Revoluzzer reifen, der vor dem Bundesverfassungsgericht nun eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen zu Fall bringen könnte. Lehmann hatte seinen Grundsteuerbescheid nicht verstanden - und freundlich beim Finanzamt nachgefragt. Doch die Beamten drohten ihm gleich mit einer "Verböserung", aus dem Bürokratischen übersetzt: einer noch höheren Besteuerung. Also arbeitete sich der Ladenbesitzer in das Thema ein. Je intensiver, desto stärker wuchs bei ihm der Eindruck, es handle sich um "eine Willkür- und Geheimsteuer".

Der Rest ist Justizgeschichte: Lehmann legte beim Finanzamt Widerspruch ein, klagte beim Finanzgericht Cottbus und später vor dem Bundesfinanzhof in München. Nun ist sein Fall vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gelandet.

Dort wird, so scheint es, inzwischen mehr Steuerpolitik gemacht als in Berlin. Erst vor zwei Jahren erzwang das Bundesverfassungsgericht eine Reform des Erbschaftsteuerrechts. Und nun deutet sich an, dass die höchsten deutschen Richter die Grundsteuer ebenfalls für verfassungswidrig erklären.

Den zuständigen Finanzministern und Fachpolitikern fehlte in den vergangenen Jahren dagegen fast jeder Gestaltungswille in der Steuerpolitik. Die vorerst letzte nennenswerte Reform der Einkommensteuer? Setzte ein gewisser Gerhard Schröder im Sommer 2000 durch. Ein Ende des Irrsinns bei der Mehrwertsteuer? Wird in Sonntagsreden gern beschworen, im Alltag aber stets nach hinten priorisiert. Ein konsequenter Abbau von Subventionen? Der letzte ernsthafte Versuch ist auch schon 15 Jahre her.

Es fehlt die Kraft

Dabei wären strukturelle Veränderungen dringender denn je. "Der Bürger nimmt das geltende Steuersystem nicht mehr als Garant der Gleichheit wahr, weil er es nicht mehr versteht", sagt der Steuerexperte Paul Kirchhof. "Wir benötigen dringend einfache und verlässliche Maßstäbe, sonst gerät der Rechtsstaat als solcher in eine Krise." Diese Kraft fehlt der Politik allerdings. Das war 2005, als Kirchhof als Wahlkampfhoffnung der Union startete und schließlich als "Professor aus Heidelberg" verschmäht wurde, nicht anders als 2018.

Dieser Gestaltungswille nahe der Nulllinie zeigt sich auch im 28-seitigen Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD. Dessen unausgesprochene Überschrift lautet: Weiter so. Es findet sich kein Wort über Steuervereinfachung oder zur Grundsteuer, dafür zahlreiche Seiten über Soziales, Gerechtigkeit und Umverteilung, was stets auf eine weitere Verkomplizierung des Steuerrechts hinausläuft.

Jeder Satz eine Ohrfeige

Dabei ist die Finanzverwaltung, die all die politischen Entscheidungen umsetzen muss, längst an ihre Grenzen geraten. Deshalb steht die Grundsteuer, die nun vor dem höchsten deutschen Gericht verhandelt wird, stellvertretend für das staatliche und steuerpolitische Versagen dieses Landes.

Im Karlsruher Zweckbau mit dem Charme der Sechzigerjahre, wo sich die acht Bundesverfassungsrichter in den roten Roben am vergangenen Dienstag in einer mündlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...