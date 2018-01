Hans-Peter Suermann ist einer der dienstältesten Kämmerer der Republik. Was der Grundsteuerstreit für Kommunen bedeutet - und warum deutsche Politiker oft wie Fahrer eines auf den Abgrund zurasenden Autos agieren.

Herr Suermann, das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit dieser Woche über die Grundsteuer. Sie könnte verfassungswidrig sein. Was würde passieren, wenn das Gericht die Steuer mit seinem Urteil von heute auf morgen kippt?So ein Szenario wäre für die Kommunen fatal. Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste eigene Einnahmequelle der Städte und Gemeinden. Fiele sie über Nacht weg, wäre das der Kollaps für die Kommunen. Sie könnten keinen ausgeglichenen Haushalt mehr aufstellen und müssten alle freiwilligen Ausgaben streichen. Das wäre nicht nur das Aus für viele Einrichtungen im Bereich von Kultur, Jugend und Sport wie auch Veranstaltungszentren, sondern würde die Städte massiv in weitere Schulden treiben. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht zu so einem Horrorszenario kommt. Viel wahrscheinlicher ist, dass es eine Übergangsfrist gibt, falls die Karlsruher Richter die Grundsteuer in ihrer aktuellen Form kippen.

Und so eine Frist würde ausreichen, um eine Reform zu stemmen?

Sie muss dann ausreichen. Es gibt gar keine Alternative. Bund und Länder müssten dann das aufholen, was sie lange versäumt haben. Wenn die Grundsteuer tatsächlich wegfiele ohne dass es eine Neuregelung gibt, wäre das nicht nur eine Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung, sondern eine echte Staatskrise. Ich kann mir kaum vorstellen, dass daran irgendjemand ein Interesse hat.

Der Streit über die Grundsteuer dauert aber schon mehr als 20 Jahre - ohne Lösung. Warum sollte sich das plötzlich ändern?Stellen Sie sich vor, man rast mit einem Auto auf einen 80-Meter-Abgrund zu und hat noch 20 Sekunden Zeit. Da springt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...