Zur 800. Folge "In aller Freundschaft" sind auch die Serienstars von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen. Jubiläumsfolge am 23. Januar 2018 um 21.00 Uhr im Ersten



Auf 4.205 Drehtage kann die erfolgreiche Klinikserie aus Leipzig nun bereits zurückblicken. 800 Folgen sind bisher daraus entstanden. Auf das "Serienkonto" gehen darüber hinaus 30 Tonnen Drehbücher, über 38.900 Komparsenrollen, 120 Kinderrollen, 12.800 OP-Masken, 1.265 Operationen, 1.550 Krankheitsbilder, 440 Liter Filmblut, 2.400 Gastschauspieler und fast 20.300 Kostüme.



Bereits im Oktober 2017 wurde in Leipzig sowie in Erfurt am Set von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" die dramatische Jubiläumsfolge gedreht, bei der die Stars beider Serien erneut zusammenkamen und die nun am 23. Januar im Ersten zu sehen sein wird.



Zum Inhalt: Dr. Roland Heilmann, Dr. Martin Stein und Dr. Kathrin Globisch fahren nach Erfurt, um im Johannes-Thal-Klinikum eine Fortbildung zu absolvieren. Nach dem Vortrag der attraktiven Dr. Emilia Hasselhoff beschließen die drei Freunde, mit den Erfurter Kollegen Prof. Karin Patzelt und Niklas Ahrend noch etwas trinken zu gehen. Als Martin einen Betrunkenen vor einem Unfall bewahren will, verletzt er sich selbst schwer und muss im Johannes-Thal-Klinikum notoperiert werden.



In Leipzig unterdessen wird Sarah Marquardts Freund, IT-Techniker Felix Sonntag, von seinem Kollegen Max Hellmann, bei einem Streit mit einer Schreckschusspistole schwer im Gesicht verletzt. Die Ärzte der Sachsenklinik sind nicht auf Schussverletzungen spezialisiert. Sarah fordert deshalb den erfahrenen Bundeswehrarzt Dr. Kai Hoffmann an. Während Hoffmann versucht, Felix' Gesicht zu retten, bangen Sarah und sein Vater, Richard Noll, gemeinsam um Felix.



Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD/DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. Produzenten sind Sven Sund und Joke Kromschroeder. Die Redaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandt verantwortlich.



"In aller Freundschaft - die jungen Ärzte", immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste produziert. Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer. Die Redaktion hat Melanie Brozeit (MDR), für die Gesamtleitung ist Jana Brandt (MDR) verantwortlich.



