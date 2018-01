Mainz (ots) - Montag, 22. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Bastian Pastewka, Schauspieler und Komiker Nach dem SPD-Parteitag - Wird es eine Große Koalition geben? Messe BOOT 2018 - Wir suchen nach Einsteiger-Modellen Rückenmarksinfarkt - Eine rätselhafte Krankheit







Montag, 22. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Grüne Woche in Berlin - Bauern protestieren Auf der Walz - Janek in England Expedition Deutschland: Rathenow - Freundschaft auf dem Golfplatz







Montag, 22. Januar 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



SPD nach ihrem Parteitag - Startschuss für GroKo-Verhandlungen? Deutsch-französische Freundschaft - Würdigung für 55 Jahre Elysee-Vertrag Zu Gast: Manuela Reibold-Rolinger - Expertentipps für private Bauherrn Ein Leben mit den Puppenstuben - Leidenschaftlich zum Privatmuseum







Montag, 22. Januar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Wenn Träume wahr werden - Zwei Tüftler lassen uns staunen







Montag, 22. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Der Deutsche Filmball - Promis tanzen in München Haute Couture aus Paris - Die Show von Dior Preisverleihung in Los Angeles - Die Screen Actors Guild Awards







Montag, 22. Januar 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Sarah Tacke



WISO-Tipp: Weniger Salz essen - So geht's



Salz macht süchtig. Und wer von Kindesbeinen an ständig zu salzreich isst, bekommt im Alter die Quittung dafür. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig: Dauerhaft zu viel Salz im Essen kann das Leben verkürzen. Das Risiko für Bluthochdruck steigt. Mögliche Folgen: Schlaganfall, Herzinfarkt. Deshalb rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Erwachsenen, nicht mehr als sechs Gramm Salz am Tag zu verzehren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht noch weiter. Sie empfiehlt eine Tagesdosis von höchstens fünf Gramm. Tatsächlich nehmen Männer und Frauen Tag für Tag deutlich mehr Salz zu sich. Das meiste davon unbemerkt, denn es steckt in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst, Käse oder Brot. Sogar Süßigkeiten und Gebäck sind oft stark gesalzen. Die schlimmsten Salzfallen sind Fertiggerichte wie Pizza, Suppen und Co. Wie lässt sich Salz im Alltag reduzieren? WISO erklärt, wie man versteckte Salze auf den Zutatenlisten von Lebensmitteln erkennt, welche Produkte nahezu salzfrei sind und welche Alternativen es gibt, um Speisen trotzdem ansprechend zu würzen.



Weitere Themen: Zukunft der Rente - Was planen die Parteien? Wenn das Handy nicht mehr klingelt - Handy-Werkstätten im Test Gerümpel digital versilbern - Flohmarktapps im Test



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121