Genf (awp/sda) - Der Genfer Uhrensalon (SIHH) ist am Freitag mit einem Besucher- und Ausstellerrekord zu Ende gegangen. Auch der Tag fürs breite Publikum am Schlusstag des Salons war laut Organisatoren ein Erfolg. Die 28. Ausgabe des Uhrensalons in Genf hatte 20'000 Besucherinnen und Besucher, eine Zunahme um 20% im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...